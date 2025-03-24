3月24日 四旬期第三週星期一

列王紀下 5:1-15 聖詠 42[41]:2,3; 43[42]:3,4 路加福音 4:24-30

讀經一是主在福音中所引用，且令祂的同鄉忿怒填胸，欲置祂於死地方休的例子：敘利亞軍長納阿曼，接受先知厄里叟看似無作為的指示，而癩病得以完全康復的事件，為四旬期剛到了一半的今天，有何特別意義？

納匝肋同鄉與納阿曼的即時反應，有著同一通病：「這不是若瑟的兒子嗎？」，「我原想他會出來見我……呼求上主他的天主的名，在患處揮動他的手」，「大馬士革兩條河，不比以色列所有的河水都好嗎？……」心中放下與放不下，對我們得享救恩與否有關鍵性作用。不經意的人與事，未如我們預期的轟烈震撼，影響我們接受天主的救恩嗎？

屈指算算，本年是自己第幾年過四旬期呢？在悔罪禮與辦告解時，何以總是念幾遍簡易熟習的經文了事？是補贖經贖回了我們嗎？

主，請賜我謙誠信靠的心，免我肆意以自己所預設的，規限祢要在我身上行事的方式、形態，局限祢切願給我施予，叫我領受的救恩。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html