3月22日 四旬期第二週星期六

米該亞先知書 7:14-15,18-20 聖詠 103[102]:1-2,3-4,9-10,11-12 路加福音 15:1-3,11-32

蕩子的比喻是個關於罪過和悔改，以及天主的寬宏恕宥是多麼令人難以置信的故事。讓我們看看當中的三個小節：

「他反躬自問」（路15:17）— 幼子在外苦不堪言。但當他勇敢地承認自己的過犯時，這就成了他生命的轉折點。這一刻的坦誠，讓他開放自己，迎向天主的慈悲和一個更好的未來。

「他父親看見了他，動了憐憫的心，跑上前去」（路15:20）—「父親」是一家之主，只有其他人跑向他，他無需跑向任何人。可是，這位父親跑向他的兒子。好一個震撼的畫面：讓我們領會到天父是何等深切地渴望著與我們每一個人修補關係。

「長子就生氣不肯進去」（路15:28）— 天主愛我，仁慈待我。如果天主也恩待我的敵人，我會生氣嗎？我可以接受天主仁慈地對待曾經傷害過我的人嗎？我們可以選擇拒絕天主的慈悲（像長子），也可以選擇接受天主的憐憫（像幼子）。

慈悲的天父，我帶罪在身，萬分感謝祢憐憫了我，寬恕了我！

内容來源取自《和平月刊》

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