3月21日 四旬期第二週星期五

創世紀 37:3-4,12-13,17-28 聖詠 105[104]:16-17,18-19,20-21 瑪竇福音 21:33-43,45-46

人貪慾的表現就是佔有，耶穌比喻中的佃戶們，不但不履行租賃的合約，反一而再，再而三地傷害葡萄園的主人，甚至最終要殺害他的兒子。當他們以為殺死繼承人，就可以心安理得地佔有主人的葡萄園時，卻招來自己不義的結局：不但喪失了在葡萄園工作的權利，也是自己末日的到來。

當耶穌問葡萄園主人要作何反應，聽眾的回答是「因果報應」— 他們希望惡人得到惡報。但耶穌說的不是以眼還眼，而是將葡萄園託付給更有責任感的人，被棄置的石頭將成為新世界的基石！古聖若瑟和耶穌都沒有報復；他們都成為了被拒絕的家族的救贖基石。

倘若以報復的心，把福音從我們的生活中丟棄的結果是甚麼？戰爭、犯罪、絕望和孤獨。願我們睜開眼睛，認出聖子，不要把祂扔出葡萄園 — 扔出我們的生活。

主，求祢垂憐！

内容來源取自《和平月刊》

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