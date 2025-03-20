3月20日 四旬期第二週星期四

耶肋米亞先知書 17:5-10 聖詠 1:1-2,3,4,6 路加福音 16:19-31

今天的讀經在談論善人與惡人的命運。聖詠把人分成兩種：第一種人倚靠軟弱的「血肉」，倚靠那根本連自己也無法幫助的「人」。另一種人「信賴上主，以上主作依靠」；這樣的人雖然不一定事事如意，但是由於他們的整個存在紮根在天主內，因而沒有憂慮。

路加在他的福音中，呼籲他的團體認同耶穌，對窮人、被遺棄者、罪人和受苦的人，以及所有承認自己依賴天主的人，充滿同情心和溫柔。耶穌的訓導並不是針對財富本身，耶穌所關心的是人。祂擔憂人被財富控制，而變成除了財富以外甚麼也看不見的人。這樣的人不僅眼瞎、耳聾，他們的心更是頑硬。當福音中的富翁意識到問題的嚴重性時，已經沒有悔改的可能性，他不得不接受自己在世冷漠行為的後果。他在現世中挖掘的與拉匝祿之間的鴻溝，成了來世彼此隔離無法逾越的深淵。

天主，願我們的雙耳對祢的聖言保持開放，並將我們的內心，向祢和我們的兄弟姊妹們打開，使我們能為祢而關愛那些受苦者的種種需要。

内容來源取自《和平月刊》

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