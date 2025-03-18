3月18日 四旬期第二週星期二

依撒意亞先知書 1:10,16-20 聖詠 50[49]:8-9,16-17,21,23 瑪竇福音 23:1-12

我們一生都在學習做人。由孩提時代開始接受父母師長的教誨，到懂事以後自己選取效法的對象，也許是古聖先賢，也許是社會媒介，或者伴侶同儕，或者上級領導。各人按其所接受的價值準則，塑造出不同的性格和待人處世的態度。有些人豁達寬容、胸懷社稷，有些人貪婪自私、禍國殃民。要如何度過現世的生命，留給後人怎樣的評價，似乎都全憑個人的選擇。

天主明白人性的軟弱，知道人類容易受到魔鬼的誘惑，所以派遣先知來給人去惡行善的勸諭，強調悔改能為人帶來新生。之後再賜下聖子，既為我們清洗罪孽，也給我們作出更具體的訓示。耶穌所教導的，總能一針見血地直指人的流弊，就是只說不做，只講求表面風光，欠缺內心的真誠。我們面對著這種種教誨，如果能像孩童般虛心地接受，相信就有如耶穌所說的，藉著貶抑自己，而最終獲得高舉。

天主，我要做個正直的人，為享見祢的救恩。

内容來源取自《和平月刊》

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