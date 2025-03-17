3月17日 四旬期第二週星期一

達尼爾先知書 9:4-10 聖詠 79[78]:8,9,11,13 路加福音 6:36-38

天主教信仰迷人的地方，就是以愛為核心。愛的其中一個最打動人心的體現，就是寬恕。捫心自問，我們有生以來犯了多少過錯，如果不是相信會獲得赦免的話，真不知道怎麼才有力氣繼續走下去。有些人認為基於天主的慈悲，無論人怎樣做，最後應該都會得到寬恕。但若真的如此，那寬恕的價值何在？所以我寧願相信必須作出行動，才能堪當獲得寬赦。按達尼爾先知的話，那行動就是愛天主和遵守天主的誡命，為自己的罪感到羞愧，明認自己的過犯而誠心悔改。然後，懷著對天主的信賴，就能心安理得地等待祂守約施恩。

更進一步的行動，就是按照耶穌在福音中的教訓：赦免別人，以獲得赦免。事實上耶穌給我們的勸諭，包括對人慈悲，不要給人判斷定罪，樂善好施等等，都是將愛天主和遵守誡命在日常生活中更具體地實踐。能夠這樣做，便是將天主的愛在人間彰顯，讓普世傳頌上主的光榮。

天主，願囚徒的哀歎上達祢面前，藉祢的慈悲獲得解放。

内容來源取自《和平月刊》

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