3月15日 四旬期第一週星期六

申命紀 26:16-19 聖詠 119[118]:1-2,4-5,7-8 瑪竇福音 5:43-48

讀經一指出，如果以色列子民遵守天主的法律，就會成為「屬於天主的聖潔人民」。「聖」在希伯來文中，意謂「分離」、「區分」；具體而言，是指因屬於天主而與其他民族區別開來。值得注意的是，種族不是屬於天主的條件；申命紀作者指出的屬於天主的唯一條件，是遵守天主的誡命。耶穌先是把天主的誡命總結為兩條，即愛主愛人。後來在最後晚餐，祂又把兩條總結為一條「新誡命」：彼此相愛，或藉著愛人而愛主。

在今天的福音中，耶穌進一步說明了基督徒愛德的特別之處：基督徒的愛，不是只愛自己喜歡的和對自己好的人，而是能夠愛仇人的大愛。假如連仇人都能愛，那自然就能愛一切人。只有這樣，才真正「屬於天主」，因為如此的愛，相似天主的愛。其實天主心中沒有仇人；仇人只是恨的對象。為此耶穌說最大的愛是為「朋友」而死。這說明祂甚至把那些殺死祂的人，也當作可愛的朋友。同樣，一切人在天主眼中，都是需要祂照顧的兒女。

主，請賜我這樣偉大的愛的胸襟，去活出基督徒的特質。

内容來源取自《和平月刊》

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