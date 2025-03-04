3月4日 常年期第八週星期二

德訓篇 35:1-15 聖詠 50[49]:5-6,7-8,14,23 馬爾谷福音 10:28-31

讀經圍繞著甚麼是天主所喜悅的祭獻而展開。讀經一特別強調，天主首先喜悅的是義人的祭獻，也就是說，天主喜歡正義的人，而不是祭獻本身。一個不遵守天主誡命的人，獻再多的祭獻天主也不會喜歡。因為「聽命勝於祭獻，服從勝過綿羊的肥油脂」（撒上15:22）。法利塞人陷入了祭獻的表面意思，忽略了守天主法律的真正含義。

奉獻的動機若是為愛天主並感謝祂，而非為了換取更多的報酬，必蒙悅納，也必會得到賞報。奉獻不是跟天主做交易，而是不計代價的愛的成果。如果我們做事不是出於愛，就會跟天主、跟教會團體斤斤計較，也不會有奉獻的喜悅。宗徒們受召，甘心捨棄一切跟隨耶穌，因而得到更多廣義上的收穫。否則，就會在奉獻了一些之後，在跟隨了一段時日之後，失落地離開耶穌或教會。猶達斯及一眾中途離開耶穌的人都是例子。我們奉獻的動機是甚麼呢？是全然的愛，是利益的交換，還是二者的摻雜？

主耶穌，請使我更慷慨地愛祢，並除去我跟隨祢和奉獻時的私心雜念。

内容來源取自《和平月刊》

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