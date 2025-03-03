3月3日 常年期第八週星期一

德訓篇 17:20-28 聖詠 32[31]:1-2,5,6,7 馬爾谷福音 10:17-27

透過聖史馬爾谷的敘述，我們在今天的福音，看到了美麗的一幕：一位尋求永生的人與正在出來行路的耶穌相遇。在這段描述中，耶穌向他啟示了一個重要的真理：唯有天主是善的。得悉這位青年自幼便遵守誡命後，耶穌定睛看他，心中對他產生了深切的喜愛。這是耶穌內心的渴望，祂渴望這個人能在現世就開始跟隨祂，走在永生的路上。

看到福音中的這一幕，我們也可以細察自己的內心，問問自己：在我的日常生活中，我是如何以具體的行動吸引耶穌的目光，讓祂注視我呢？這是一個值得深思的問題。

耶穌對我的喜愛之情，需要我以內心深處的全然回應來承接。但這個人卻選擇了另一條路：他沒有繼續與耶穌共同分辨生命中的抉擇，最終在耶穌那滿懷愛意的注視中，帶著憂愁離開了祂。作為跟隨耶穌的人，我應當在生活中事事與耶穌商量，尋求祂的引導，請祂幫助我作出正確的分辨，因為只有祂，才是人類那條通往永生的道路。

主耶穌，唯在祢內，一切皆有可能。

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