3月1日 常年期第七週星期六

德訓篇 17:1-13 聖詠 103[102]:13-14,15-16,17-18 馬爾谷福音 10:13-16

當人們走近耶穌，並求得祂的觸碰時，是為要尋求來自神聖的降福或治愈。今天馬爾谷聖史為我們記載的故事，本是耶穌與孩童之間充滿溫暖的互動。門徒們的反應，卻破壞了這種人與神之間美好的交流。門徒的行為顯示出他們對耶穌使命及其國度本質的誤解。他們很可能認為孩子不重要，甚或干擾。我可以想像，若我在場，我會有何反應？

耶穌趁機再次強調了天國對我們的意義。「天主的國」是耶穌教導的核心，代表著天主的主權統治及救恩的領域，涵蓋了現實中的臨在與未來的希望。耶穌說天主的國是屬於「這樣的人」時，提升了孩子的特質 — 謙卑、信賴和開放 — 將其視為進入天主國的必要條件。耶穌的行動表明，天主國並非如門徒們認為的那樣，是靠關係或權利獲得的某種地位或利益；而是屬於那些單純、信任和開放的人的生命狀態。這教導挑戰每個跟隨基督的人，要以孩童般的信德，即對天主的信賴而生活；並承認每個人在天主眼中固有的價值與尊嚴。

上主，請移除阻礙我們走近祢的，我們自以為是的一切。賜我們單純的信賴吧！

内容來源取自《和平月刊》

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