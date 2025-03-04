馬耳他騎士團：為朝聖者服務的禧年

馬耳他騎士團在羅馬召開主題會議後，於聖母大殿舉行彌撒聖祭並跨越聖門。與此同時，騎士團設立在羅馬四座主要大殿的醫療站點也正全力運作，為朝聖者提供服務。

（梵蒂岡新聞網）在羅馬阿文蒂諾山的總部，馬耳他騎士團的高層領導們舉行了為期三天的深入討論。會議結束時，舉行了禧年活動，與會者在宗座聖母大殿內列隊跨越聖門。隨後，由馬耳他騎士團的監督吉蘭達（Gianfranco Ghirlanda）樞機主持了彌撒聖祭。這次會議使馬耳他騎士團的領導者們得以深入交流，以加強其援助最貧困者的使命，並重申其在全球範圍內的人道主義和靈性承諾。

提升人道主義行動

在騎士團團長鄧拉普（John Dunlap）修士和總理蒙特庫波（Riccardo Paternò di Montecupo）的講話中，強調了必須加強馬耳他騎士團各成員服事窮人和病患的努力。他們指出，這一目標需要在緊密團結的基礎上啓動，並配備合適的工具，以應對日益增長的人道需求。這些需求日趨複雜，源於諸如氣候變化、移民、人工智能等全球性挑戰，以及在各類援助的現實環境中推動包容性發展的重要議題。

禧年期間提供醫療服務

馬耳他騎士團誕生於11世紀下半葉的耶路撒冷，是國際法的主權實體。其使命是見證信仰並服事窮人和病患。如今，馬耳他騎士團主要在社會醫療援助和人道主義干預領域開展工作，足跡遍布120多個國家。馬耳他騎士團與教會的關係持續而緊密，尤其在禧年期間。羅馬四大殿，聖伯多祿大殿、拉特朗聖若望大殿、聖母大殿及聖保祿大殿，每天吸引著成千上萬的朝聖者跨越聖門。在那裡，有許多不同語言的志願者為來自世界各地可能需要醫療服務的朝聖者提供醫療服務。

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