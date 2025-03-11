東方教會團體進入四旬期

本週天主教東方禮教會的新聞摘要：各地信徒已於上週進入四旬期；烏克蘭天主教會呼求和平；約旦迎來了新的宗主教代理。

（梵蒂岡新聞網）與東方善會（OEuvre d'Orient）合作推出的3月7日每週東方禮教會新聞報道，世界各地的信徒於3月5日週三進入四旬期。在一些東方禮教會中，四旬期是提早兩天，今年在3月3日週一，即復活節前48天開始。在四旬期中，東方禮信徒不吃肉類和乳製品，從午夜到中午守齋，在拜占庭傳統中，四旬期以特殊祈禱為標誌，比如，每週一的隆重晚禱。

同一週，烏克蘭天主教希臘禮大總主教舍夫丘克（Sviatoslav Shevchuk）對該國衝突的最新進展回應說：“沒有真相和正義，就不可能簽署和平條約。”他在每週為信徒錄製的視頻中指出，烏克蘭正在為生存而戰鬥。面對國際社會的壓力，要立場堅定，不畏世俗的強權，“始終保持冷靜的頭腦、熾熱的心靈和鋼鐵的意志，以確保烏克蘭的勝利”。

此外，特瓦爾（Iyad Twal）主教在約旦主受洗堂舉行的歷史性禮儀中晉牧，他是天主教拉丁禮宗主教約旦代理。這是首次在這座新祝聖的聖堂內舉行的晉牧禮。這禮儀由耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉樞機主持，許多教會人士和外交人員參禮。

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