隨軍司鐸是一種聖召：傳送“喜樂和希望”

在慶祝禧年軍警慶典的機會上，菲諾蒂神父告訴本新聞網，在意大利軍中也有一所修道院，“具備神學院的一切特質”。法爾科內神父是隨軍司鐸學員，他表示信仰“有點像登山”，有時感到疲憊，但一旦登上頂峰，就能看到山間的美景。

（梵蒂岡新聞網）在歐洲主教團委員會（CCEE）的推動下，全歐洲的隨軍主教於禧年軍警慶典開啟的前夕，在羅馬舉行了第二次會議，討論了“希望的軍人朝聖者”這個主題。

意大利隨軍主教馬爾恰諾（Santo Marcianò）表示：“對於像我們這樣蒙召去建立和平文化的人而言，寬恕是具體且基本的一步。寬恕他人往往首先需要寬恕自己。”主教希望這個禧年慶典成為“增進與天主共融、兄弟友愛、共同為捍衛人類生命、正義與和平而服務”的絕佳時期。

菲諾蒂（Saverio Finotti）神父是羅馬附近一所培養隨軍司鐸學校的校長，他告訴我們，在意大利軍中也有一所修道院，屬於隨軍司鐸總監區，而這所學校也“具備神學院的一切特質”。他解釋說：“我們與意大利所有的修道院一樣，都按照意大利主教團的指示來培養青年。無論從人性還是文化的角度來看，我們都在履行常規的培育進程。”

“我們的修生在宗座拉特朗大學就讀，然後接受人文培育，這與其他教區或跨教區的修道院不同，因為它的牧靈目標與其他修道院的顯然不同。我們的牧靈工作實際上是面向軍人，沒有典型的教區背景。這是一項相當特殊的牧靈工作，同樣也需要特殊的培育。目前有 15 位修生，其中三位還在服兵役，他們在服役的同時，也度修道院的生活，這對他們成為隨軍司鐸的召叫能予以驗證。”

“在這所修道院就讀的年輕人或多或少來自軍人環境：但也有一些人，例如，他們的家人屬於或曾屬於治安部隊或軍隊。總之，一切都圍繞著這個背景。”

在軍中服務是一種聖召，就是成為“天使”，在一個充滿悲劇和痛苦的世界中傳送“喜樂和希望”。意大利摩德納軍事學院的隨軍司鐸學員馬爾谷·法爾科內（Marco Falcone）神父向梵蒂岡媒體道出他對隨軍司鐸使命的看法。法爾科內神父來到羅馬參加了禧年軍警慶典活動，他說，他的任務經常是為軍人們“提供意見和建議，與他們一起行走”，在行走中他得以近距離瞭解軍中生活不易被察覺的細節。

談到隨軍司鐸的使徒工作，法爾科內神父以在山中訓練營的經驗為例，說明禧年的主題“做希望的朝聖者”的生命旅程。他說，在登山時，“我們都想馬上看到美景，登上頂峰。但在山間步行需緩慢，你要慢慢地走。我們不能在山上跑著、跳著”。信仰生活也如此，有時疲憊，“有點像登山”，但正如禧年朝聖那樣，一旦抵達聖門前我們就得到了回報，因為聖門象徵著重生之美，就像山間的風景一樣。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html