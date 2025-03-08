羅馬朝聖局恢復聖地朝聖活動

羅馬朝聖局恢復前往聖地的朝聖活動，以更新羅馬教區與耶路撒冷教會團體的共融。由神父和修士組成的首個代表團將於3月10日出發。

（梵蒂岡新聞網）羅馬朝聖局重返聖地，3月10日起展開「希望的朝聖之旅」，以支持耶路撒冷的教會團體。由神父和修士組成的首個朝聖團將在朝聖局主任納扎羅（Rebecca Nazzaro）修女的帶領下從羅馬出發。

羅馬教區主教公署的公告指出，該朝聖團的行程包括在白冷城、耶路撒冷和耶里哥與當地的基督徒團體舉行聚會，以更新羅馬教區與耶路撒冷教會團體的共融，同時也響應聖地守護人巴頓（Francesco Patton）神父和耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）樞機的呼籲：「現在應該要支持耶路撒冷教會，重返聖地，為這個地方教會的另一片肺葉再次注入生命力，即朝聖活動和朝聖者的臨在。」

整個教會充滿希望、團結合一的記號

在這希望的禧年期間，朝聖活動是個造訪耶穌生活之地、活出信仰經驗的重要契機。納扎羅修女表示，「我們希望每個朝聖者都能感到自己是他們所遇見的團體的一員，同時也在扶助聖地的基督徒弟兄姊妹方面作出貢獻。如此一來，通過朝聖，我們將能在共融中增進我們的信德」。

羅馬朝聖局靈修事務助理比亞洛（Giovanni Biallo）神父是該朝聖團在聖地的嚮導。他解釋道：「前往耶路撒冷朝聖的旅途成了心靈之路、靈性經驗，藉以更新對基督的認識。」比亞洛神父很高興能宣布重新出發的消息，他說：「人人都受邀懷著信德與團結的精神相聚在一起。朝聖者將能與聖地的基督徒分享耶穌之愛的希望和見證。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html