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2020.09.13 Valle d'Aosta, Italia. Monte Rosa. Ambiente, ecologia, natura, tempo del creato, Laudato si 2020.09.13 Valle d'Aosta, Italia. Monte Rosa. Ambiente, ecologia, natura, tempo del creato, Laudato si 
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教會社會訓導辭典：友愛的再生能源團體

維斯基教授在教會社會訓導辭典裡解釋，務必促進整體生態，加強團體的聯繫，減少消耗。

（梵蒂岡新聞網）轉型成更可持續的社會模式，是不可推遲的任務。意大利天主教聖心大學普通教育學和社會教育學教授維斯基（Alessadra Vischi）女士在教會社會訓導辭典裡闡述了什麼是再生能源團體。

她建議要「建立再生能源團體並加以廣傳」。這項工具有助於「促進一種符合整體生態的文化和實踐，加強團體的聯繫，在地方建設一些態度開放、包容眾人的網絡，為打擊能源貧困作出貢獻，減少消耗並降低供應的價格」。

維斯基教授引用教宗方濟各的《願祢受讚頌》通諭，強調要「對眾多的可能性保持開放態度，將這股力量導入新的途徑」（191號）。提到「由基層興起」的經驗，維斯基女士表示，這是因為地方團體的渴望能創造改變：「他們能激發更大的責任感、更強的團體感、更樂意保護他人、啟迪創造的靈感和深愛這塊土地。他們也關心未來會留下些什麼給後代子孫。」（179號）

再生能源團體成為教育的空間，凝聚「生態公民意識」，培養團體和地方的歸屬感，並促成「每天照料受造界的微小行動」、一些「對我們周遭世界有直接和重大影響的行為方式」，藉著「慷慨又體面的創意」形成一種生活風格（211號）。

維斯基教授最後指出，在整體生態方面分享價值觀並養成習慣是一項教育挑戰，它需要「以責任倫理和團結原則為核心」的教育，好能「重建關係網，催生出一種關懷他人、友愛且團結的新人性」。

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2025 Mar 11, 10:40
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