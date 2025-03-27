歐達德神父當選為慈幼會新總會長

慈幼會在召開第29屆大會之際，3月25日選出鮑思高神父的第11位繼任人，他就是歐達德神父。

（梵蒂岡新聞網）慈幼會會士歐達德（Fabio Attard）神父在第29屆修會全體大會上於3月25日當選為鮑思高神父第11位繼任人。目前，慈幼會有13750多名會士，遍及136個國家。新總會長充分活出聖鮑思高的神恩，他準備好帶領慈幼會的使命，致力服務青少年，尤其是最貧困者和最脆弱的群體。憑藉在神學、牧靈和學術方面的豐富經驗，歐達德神父被召叫引領慈幼會會士走向常新的未來，將他們修會創始人的夢想帶入當代世界中。

歐達德神父於1959年3月23日在馬耳他戈佐島出生，在維多利亞長大。他的聖召於1975年至1978年在戈佐島大修院期間開始成形，隨後在馬耳他慈幼會學校望會，然後在愛爾蘭都柏林做初學。1980年9月8日，他在愛爾蘭梅努斯宣發聖願，成為鮑思高慈幼會會士。他繼續求學，在羅馬宗座慈幼大學獲得神學學位、在羅馬亞豐索學院獲得倫理碩士學位。他於1987年7月14日晉鐸，其鐸職深深根植於牧靈關懷和學術研究。

歐達德剛展開慈幼會生活的最初幾年，他的傳教精神就已顯露出來。1988年至1991年，他是首批在突尼斯開拓的慈幼會傳教士之一，在一個以非基督徒為主的環境中，為福傳和教育服務奠定了基礎。回到馬耳他後，他擔任領導職務，比如，1993年至1996年擔任聖巴特利爵慈幼學校校長和慈幼會青年活動中心負責人。

他憑藉著專業知識，成為了宗座慈幼大學的教員，並在亞豐索學院擔任博士生論文的共同指導老師，為未來神學家的學術培育作出貢獻。歐達德神父於2008年在第26屆修會大會上當選為總部議會的青年牧民議員，在全球範圍發揮領導作用。他於2014年再次當選，任期至2020年，帶領慈幼會履行為青年及與青年同在的使命。

除了行政職務外，歐達德神父一直是神學和牧靈之間橋樑的建設者。他為普世教會的貢獻於2018年得到認可，教宗方濟各任命他為聖座平信徒、家庭和生命部顧問。藉著神父深厚的靈修、超凡的遠見、卓越的學術歷程，以及數十年的經驗，他已完全準備好在21世紀帶領和管理慈幼會大家庭。

他的當選為慈幼會而言有如一道新曙光。在其領導下，該修會將繼續成長，在教育、福傳和社會層面成為一股促進全球轉變的力量。歐達德神父將邀請並激勵世界各地的慈幼會會士、平信徒合作者以及青年繼續聖鮑思高的使命：也就是，成為天主對青年，特別是最有需要者的愛的見證人和傳遞者。

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