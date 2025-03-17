真福利瓦蒂諾法官的遺骸遷至家鄉的聖加辣堂

1990年在意大利西西里島遭黑手黨殺害的法官真福利瓦蒂諾的遺骸，日前從家鄉卡尼卡蒂公共墓園的小聖堂遷移至同一市鎮的聖加辣堂。

（梵蒂岡新聞網）“年青人，我對你們做了什麼？”意大利法官利瓦蒂諾（Rosario Angelo Livatino）在前往阿格里真托法院途中遭黑手黨殺害時，如此詢問殺害他的人。利瓦蒂尼法官拒絕安保護送，因為他不希望別人為了自己而置於危險之中。利瓦蒂諾法官生前習慣在他的日記中常常寫上“在天主的保護下”這幾個字。

在西西里島阿格里真托總主教達米亞諾（Alessandro Damiano）的推動下，並且已得到聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機的批准，真福利瓦蒂諾的遺骸於3月15日從卡尼卡蒂公共墓園遷移至聖加辣堂。年僅38歲的利瓦蒂諾法官在仇恨信仰下於1990年9月21日遭殺害，2021年5月9日在西西里島的阿格里真托被冊封為真福。

至於為何選擇聖加辣堂，負責真福利瓦蒂諾遺骸遷移事項的阿格里真托教區主教代表蓬蒂諾（Giuseppe Pontillo）神父向本新聞網說，“選擇聖加辣堂而沒有選擇他受洗和常常參與彌撒的聖堂，是因為聖加辣堂是一座現代化的聖堂，位於郊區，離利瓦蒂諾生前居住的地方不遠，能夠容納1千多名信徒”。這個教堂有寬敞的空間，適合於人們來此敬仰真福利瓦蒂諾。

真福利瓦蒂諾的遺骸會安置在聖加辣大堂中的一個小堂內，他的墓由大理石製成，非常簡單，其上有兩個浮雕，象徵福音書和刑法典。墓上也會放置殉道者的象徵標記，即棕櫚枝。

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