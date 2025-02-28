聖亞納養老院——希望之地

聖亞納養老院的成立旨在「回應當時社會的需求，並為病患、弱勢群體、長者、孤獨者及身心障礙者提供關懷與照顧，使他們能夠獲得生活的勇氣與力量」。負責養老院事務的聖亞納孝女會修女們特別關注病患的照顧，確保他們在身心上得到安慰，並獲得靈性上的支持。

烏莎·瑪諾若瑪·蒂爾凱（Usha Manorama Tirkey）

大約五年前，阿洛伊西亞在與遠在國外的女兒通話時，執意讓她回家。從她啜泣的聲音中，可以察覺她內心的痛苦與絕望。她擔心自己臨終前無法見女兒最後一面。

她生病已大約兩年，曾接受多位醫生的治療，然而病情卻持續惡化。需要指出的是，由於對此疾病的認識有限，無法提供針對性的治療。家庭經濟拮据，無力將她送往醫療條件較好的醫院接受治療。因此，隨著病情日益加重，她的絕望感也愈發強烈。

母親的嚴重病情讓女兒憂心不已。她開始尋求解決辦法，並聽從他人的建議。當時，擔任聖亞納孝女會總會長的沃恩修女建議她，將母親送往該修會管理的養老院。如此，她的母親便被安置在烏爾哈圖的養老院。

在養老院的新環境中

在新的養老院裡，阿洛伊西亞發現了一個截然不同的環境。在這裡，她結識了許多因各種疾病而飽受折磨的人，護士和工作人員日夜隨侍在側，不僅細心照料她們的生活起居，還耐心陪伴，給予溫柔的關懷。尤其在這裡，阿洛伊西亞感受到了一種充滿祈禱的氛圍，這樣的氛圍讓人即便身處苦難，仍能重燃希望，找回內心的喜樂。

負責養老院事務的聖亞納孝女會的修女們，格外關注病患的身心安適，並給予他們靈性的慰藉。

自養老院創立之初便一直在此服務、如今擔任養老院負責人的雅琴達·克爾克塔（Jacinta Kerketta DSA）修女，很細心地照顧所有的住客。她不僅關注病患和貧困者的物質需求，還十分注重對她們的靈性關懷。她肯定地說：「該中心的成立是基於當時的需求，專為病患、無助者、老人、無依無靠者和殘疾人敞開大門，以便他們能夠找到生活的勇氣。」

基督信仰的希望

12月4日，雅琴達·克爾克塔修女在接受梵蒂岡新聞網電話採訪時表示，該中心為住院患者提供多方面的幫助，包括散步、娛樂活動、心理諮詢、護理服務、祈禱等。在這裡，人們能夠安靜地生活。一旦她們的健康狀況有所改善，有些人會返回家中，而另一些人則繼續留在護理中心。

三年後，住在意大利的阿洛伊西亞的女兒與母親團聚了，她不停地感謝天主。儘管母親愈發虛弱，她的臉上卻洋溢著滿足的神情，面帶微笑，沒有一句怨言，她表示希望回饋那些無私照顧她的人，向他們表達感激之情。她躺在床上，雖已無力行動，但微弱的雙唇仍在祈禱中顫動。這正是基督信仰所結出的希望之果。正是這份希望，引領她在基督內尋獲了生命中最珍貴的寶藏。

希望的朝聖之旅

在聖亞納養老院，阿洛伊西婭並非唯一一位在這裡找到希望並安然離世的人。現在，越來越多的人渴望在這片寧靜之地度過人生的最後時光。如今，這裡已成為眾多老年人、身患絕症者及因孤獨而倍感失落者的家園。給予他們新的希望，陪伴他們在人生希望的朝聖之旅中前行，這就是養老院的使命。

聖亞納養老院由蘭契的聖亞納孝女會的修女們於2016年創立，以回應當時社會的需求。自那時起，修女們便通過這個中心，不斷為有需要的人提供無私的服務。

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