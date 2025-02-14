艾琳娜·佩特勞斯卡特修女：為烏克蘭受苦的教會發聲

自俄烏戰爭開始以來，基輔天主教媒體中心不僅積極報道國內教會的活動，還為遭遇戰爭悲劇的人們提供精神上的支持。該中心網站主編艾琳娜·佩特勞斯卡特修女，談到了關於幫助那些失去親人的母親和妻子減輕痛苦的舉措，以及人們重返教會的情況。

沃伊切赫·羅加欽（Wojciech Rogacin）

艾琳娜·佩特勞斯卡特（Alina Petrauskaite）修女是聖母無原罪聖心小姊妹會（Honoratki）的修女。自2014年起，她便與天主教媒體中心有了聯繫，過去五年來一直負責管理該中心的官網和社交媒體平台rkc.org.ua。這也是烏克蘭羅馬天主教會的門戶網站。

向信徒提供信息與幫助

在大規模的戰爭中，烏克蘭深受其害近三年，該網站便成了一個接近信徒的極為重要的途徑。

艾琳娜修女說，“我們希望傳播我們教會主教們的聲音，同時宣揚福音，接觸並幫助有需要的人”。她補充道：“我們工作的對象是戰時的傷員、退伍軍人、軍人家屬、婦女以及所有教區失去丈夫的女性。”

與艾琳娜修女一起為該網站提供信息服務的還有兩位合作者。其中一位是來自別爾季切夫的編輯馬克西姆，該地是著名聖母朝聖地的所在地。另一位是塔季揚娜，她主要提供來自外喀爾巴阡地區的信息。

該網站無休息日、全天候運作，每日從早到晚都會發布新信息，包括社交媒體在內。通過社交媒體的訂閱者每天都會收到當天發佈的所有文章。

減輕失去親人的痛苦

rkc.org.ua 網站為受傷者提供支持。艾琳娜修女表示，“我們會通知關於為前線陣亡士兵的母親或遺孀舉辦的見面會。我們還會採訪參加見面會的人，分享他們的見證；這些見面會能幫助他們克服在經歷失去親人後的巨大痛苦，因為有一個相互支持的團體。這是幫助受苦人士的方式之一”。

編輯們還收到了來自前線士兵或隨軍司鐸的見證，他們親身體驗了天主的眷顧。許多報道講述了在極艱難的情況下，有人在前線奇跡般地活下來。艾琳娜修女表示，“我們分享這些見證，是為了加強我們的信仰，並展示天主的作為”。

"在戰爭中，我更加信靠天主”

和所有烏克蘭人一樣，艾琳娜修女的生活始終處於危險之中。俄羅斯的炸彈每天在該國多個地區製造死亡與毀滅。

艾琳娜修女承認，戰爭也改變了她對自己生命的看法。她說：“記得在戰爭初期，有一次我無法去教堂參與彌撒，正在觀看彌撒直播，在舉揚聖體的那一刻，我聽到了不遠處的爆炸聲。那一刻，我想到這可能是我最後一次參與彌撒。畢竟，一枚火箭彈隨時有可能擊中這座房屋。之後，我感受到一切都掌握在天主手中。自此，我不再害怕死亡。顯然天主希望我繼續留在這個世界上為祂服務。正是那次經歷，使我更加信賴天主。”

聖堂敞開大門

天主教媒體中心的活動常常成為其他人進入天主教會的渠道。艾琳娜修女說：“我們會從想要領受聖事的人那裡收到消息和短信。例如，有些人在受洗後就再也沒有去過教堂，現在他們想回到教會，與天主和好。還有一些人詢問在哪裡以及如何為領受洗禮做準備。我們便通過堂區和神父與這些人取得聯繫。”

福傳是該網站使命的重要組成部分之一。在2024年，它廣泛提供了有關烏克蘭教會在聖彌額爾總領天使年發生的相關事件，聖彌額爾是教會的主保，也是基輔和烏克蘭的主保。

該網站rkc.org.ua還發布了包括祈禱在內的瞻禮單，提供每日聖人的信息。修女說：“我們還努力為生活在波蘭的烏克蘭人撰寫一些牧靈方面的內容。這一點非常重要，因為根據聯合國難民署的數據，目前在波蘭大約有一百萬來自烏克蘭的戰爭難民。”

艾琳娜修女補充道，她並非經常看到自己工作的成果。修女最後總結道：“我寫文章，做訪談，有時會自問，做這些真的有必要嗎？但隨後很多人就會告訴我，這個網站為他們是何等的重要。我這樣做是為天主和祂的國。”

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