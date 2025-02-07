“塔里塔古木”津巴布韋：修女們引領反對人口販運的鬥爭

在致力於打擊人口販運的努力中，在津巴布韋的“塔里塔古木”國際網絡成員如同希望的燈塔。她們由聖母小修女會帶導，為幸存者提供支持，提高未來一代反人口販運領導者的意識，並賦予他們責任感。

穆法羅·查庫因加（Mufaro Chakuinga）修女（聖母小修女會）

在人口販賣的陰影下，成千上萬人失去了生命，“塔里塔古木”國際網絡在津巴布韋成為希望的燈塔。聖母小修女會站在這場對抗罪惡鬥爭的前線。

“塔里塔古木”是一個由奉獻生活者組成的打擊人口販運的國際網絡（Talitha Kum）。該組織在津巴布韋國家協調員卡尼耶雷（Diana Kanyere）修女的領導下，為幸存者提供安全庇護，支持政策變革，並致力於提高對人口販運問題的認識。

在全球範圍內，超過4000萬人淪為現代奴役，每天都有成千上萬人受到剝削。在津巴布韋，由於貧困、失業和缺乏機會，人口販子在這片土地上找到了剝削脆弱者的溫床。婦女和兒童首當其衝，許多人被捲入強迫勞動、性交易和其他形式的剝削。

聖母小修女會培養宗教領袖和青年

聖母小修女會在反對人口販運的鬥爭中採取了勇敢的行動。通過“塔里塔古木”津巴布韋網絡，她們為幸存者提供全面服務，包括心理咨詢、醫療援助和技能培訓。

卡尼耶雷修女表示，“我們相信每一位幸存者都值得擁有尊嚴、尊重以及重建生活的機會，我們的目標是為他們提供一個安全而充滿支持的環境，讓他們能夠治癒創傷、學習新技能並茁壯成長。”

動員宗教領袖共同加入反人口販運的鬥爭

2023年，國際組織“塔里塔古木”舉辦了一場面向30名會士修女，以及來自不同教區的10名青年的培訓研討會。這項策略性行動的目的在於利用宗教領袖的影響力，在他們的團體內提高意識並激起改變。

該組織還將重點放在通過其面向青年的倡議，培養未來的反人口販運領導者。最近，她們舉辦了青年大使和大學生的培訓研討會，賦予他們知識和技能，使他們能夠成為變革的主力軍。

呼籲聯合行動

在“塔里塔古木”津巴布韋網絡繼續打擊人口販運的同時，修女也向個人、組織和政府發出行動呼籲。卡尼耶雷修女說：“我們不能單打獨鬥，我們需要大家的支持，共同創造一個不再容忍人口販運的世界。”

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