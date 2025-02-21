烏干達的修女們“像拼布一樣縫合破碎的生命”

在烏干達北部的古盧市，耶穌聖心會的羅斯瑪麗·尼倫貝(Rosemary Nyirumbe)修女與其同會姊妹們，攜手幫助那些遭遇武裝分子摧殘的女性“像拼布一樣縫合自己破碎的生命”。藉助“慈悲的創造力”和縫纫機，她們已經拯救了成千上萬名被曾被當地社區遺棄的女性。

多羅塔·阿卜杜勒穆拉-維埃 (Dorota Abdelmoula-Viet)

羅斯瑪麗修女開始從她所在的修會談起她工作的故事。儘管她被稱為“烏干達的德肋撒修女”，且在多年前，《時代》雜誌也曾將她評為全球最具影響力的百位女性之一，但她自己卻強調，自己的力量和勇氣是來自於天主、祈禱以及她的同會姊妹們。

像聖家一樣逃亡

羅斯瑪麗修女指出，直面困難是耶穌聖心會自創始以來其歷史的一部分。該修會於1954年在南蘇丹成立，但在短短10年後，便成了一個難民團體。這是因為當時國內衝突加劇，修女們做出艱難決定，帶著她們日常照顧的人們，主要是婦女和兒童，逃往烏干達。這一戲劇性的遷徙至今仍被比作聖經中聖家逃亡埃及的事跡，也因此激發了許多修道聖召，其中便包括年僅14歲便立志奉獻一生給天主的羅斯瑪麗修女。

“天主召叫我們去做力所能及的事”

“我曾聽說修女們照顧孩子，我認為那是最適合我的地方，因為我喜歡孩子，也曾為我姊姊的孩子當過保姆。”修女簡短地解釋道。她堅信，天主叫是“讓我們去做祂深知我們能夠做到的事”。很快地，她的才華便展現了出來：她和同會姐妹們決心照顧那些被反叛分子綁架、遭受性侵、被訓練成殺手，後來被自己團體排斥的年輕女性。

“人們害怕她們，因為她們中的許多人手上沾滿了摯愛的鮮血。於是，我敞開大門，對她們說：‘來吧，到我們這裡來。’”羅斯瑪麗修女回憶道，仿佛是在邀請受歡迎的客人。“我還給當地廣播電臺傳遞了信息，這很危險，因為反叛分子會聽到。然而，這一切都是值得的：因為許多婦女和年輕女孩前來，常常連她們的孩子一起帶來。這些孩子往往是強暴後懷上的，缺乏關愛。”

縫紉機的功能不是殺害

這些婦女不僅需要心理援助，也需要醫療照護，她們其中還有幾名孕婦。被問到會不會害怕照顧她們時，羅斯瑪麗修女毫不遲疑地回答：“我不害怕，我是一名專業助產士。”她雖然不是一名裁縫，但這並未阻止她去“縫合”她照顧的那些生命，並在她們心中播撒希望的種子。

她的理念很簡單：把衝鋒槍化作縫紉機，讓這些曾經淪為奴隸的女性感受到，支離破碎的生命仍可重新拼接，化作美麗而珍貴的整體，就像不同材料的碎片，在她們的指尖變成精美的手提包一樣。“哦，看，這個是用可口可樂瓶蓋做的。”羅斯瑪麗修女說著，邊展示著一個精細縫製、她片刻不離的小手包。我對我們庇護的女性說道：“看，這些包多麼漂亮！ 妳們把人們丟掉的東西縫成手提包，將它們精心拼接而成。同樣妳們也可以如此美好！”

在反叛者的面容看見天主

由於援助女性，修女們從一開始就面臨死亡威脅。更何況，羅斯瑪麗修女在城裡擔任助產士時，就接觸過許多反叛者。“我最深的恐懼便是，他們認得我，總有一天會殺了我們。”她以親自撰寫的禱文向天主求助：“我不斷祈禱：‘天主，若有一天，我與這些反叛者相逢，求祢讓我在他們身上看到祢的面容，也讓他們在我身上看到祢的面容。’”

這一祈禱得到了回應。一天，一名武裝份子出現在修女們的住所，就在她們準備開始做飯前不久，羅斯瑪麗修女與他正面相遇。然而，這位懷有殺機的人並沒有對她動手，而是開口索要藥品和食物。“我把我們所擁有的東西給了他，然後一動也不動地看著他走向街道對面。”她回憶道，仿佛這一幕再次發生在眼前。“突然間，我看到他又折返回來，對我說：‘妳對我這麼親切，我不想傷害妳。’隨即，這名男子走進廚房，從我們正要點燃的爐子裡取出了他事先藏好的炸藥！他和善的舉動，救了我們所有人的性命。”

她叫蘇珊

當被問及她們至今幫助了多少女性時，羅斯瑪麗修女回答：“成千上萬。”然而，其中一個人的故事讓她格外刻骨銘心。

“她叫蘇珊。她和揹在背上的年幼妹妹一起被反叛者綁架。當她們準備渡河時，蘇珊請求綁匪幫忙，因為揹著妹妹實在無法過去。可他們卻讓她做一選擇：要麼保住自己的命，要麼是妹妹的。然後，他們叫她殺死妹妹。她殺了妹妹，把妹妹留下，他們繼續前行。”修女強調，她幫助蘇珊已經有多年了。“我成了她的朋友，一直陪伴在她身邊。我不斷地對她說：‘蘇珊，原諒妳自己吧，是他們逼妳這麼做的。天主已經寬恕了妳。’這個故事將永遠銘刻在我心裡。”她斷言，並強調自己的角色始終是“播種希望”。

“我不談論天主”

聖婦莫尼加中心並非這位烏干達傳教修女唯一的事工。“去年12月，我在南蘇丹開啟了一個新項目，旨在為生活在街頭的國內流離失所兒童提供食物。我們在那裡有450名孩子，不僅教他們識字、寫字，還為他們提供玩耍的空間。”她明確指出。

當被問及是否向她所保護的孩子們講述天主時，她答道：“不。”接著，她微笑著反問：“你知道為什麼嗎？”“因為只要我在，就足以傳達給他們，我和他們在一起，是因為我信天主。我用我的臨在宣揚祂。為了一週七天日夜陪伴這些孩子，你的心中必須擁有天主。”

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