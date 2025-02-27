羅馬禧年展覽：聖殮布的人是誰？

羅馬宗座宗徒之后大學舉辦的聖殮布展覽將於3月10日下午在佛羅倫薩人的洗者聖若翰大殿揭幕。展覽將對公眾開放，直到6月份為止。

（梵蒂岡新聞網）禧年與歷史上遠近馳名的聖殮布不能不在旅途中相遇。為此，位於羅馬台伯河畔的佛羅倫薩人洗者聖若翰大殿將設置展覽，其主題是人們心中極大的疑惑：「聖殮布的人是誰？」負責策展的羅馬宗座宗徒之后大學讓人們有機會接近一個忠實呈現原版聖殮布的複製品。

在科學與信仰之間

這展覽將是宗座宗徒之后大學在希望的禧年期間的首項活動。揭幕儀式於3月10日傍晚6點舉行。該大學的公告指出，這是個「獨特的機會來就近默觀一個對基督信仰如此重要的象徵物，深入認識其歷史和意義，同時也能藉由專家的貢獻來探索它與耶穌基督的關係」。

展覽開幕後，將一直持續到今年6月10日為止。屆時將舉辦一場研討會，主題是「聖殮布：在科學與信仰之間」。多位享譽國際的學者是研討會的嘉賓，宗座宗徒之后大學校長奧亞爾順（José Enrique Oyarzún）神父要發表開幕致詞，最後由教宗羅馬教區代理主教雷納（Baldassare Reina）樞機表達問候。

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