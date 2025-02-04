為梵蒂岡電台服務34年的巴蘭蒙席安息主懷

梵蒂岡電台非洲法語節目部負責人巴蘭神父於2月1日在羅馬回歸天鄉，享年76歲。由於“與非洲相會”這檔節目，他的聲音為人所知。

（梵蒂岡新聞網）多哥卡拉教區司鐸巴蘭（Joseph Ballong-Wen-Mewuda）蒙席於2月1日在意大利羅馬安息主懷，享年76歲。身為司鐸的他，在其一生中，多年來為教會和梵蒂岡電台服務。34年來，他通過媒體向世界報導了有關教宗、梵蒂岡、普世和非洲教會、社會及許多其他方面的消息。

1986年至2013年，巴蘭神父是梵蒂岡電台非洲法語節目部負責人，“與非洲相會”這檔每日節目以他的聲音開場。對很多聽眾來說，“這節目是可靠信息的重要來源之一”。在2021年，慶祝梵蒂岡電台每天向非洲廣播60週年之際，巴蘭神父表示，在現今廣泛的媒體領域中，傳播可靠、真實和可證實的消息，是梵蒂岡電台特別之處。

梵蒂岡電台向非洲廣播始於1950年，但直到1961年，多個國家才開始按時聽到來自教宗、普世教會和地方教會的消息，以及其他社會-政治來源的消息。梵蒂岡電台原先每日固定向非洲進行英語、法語、葡萄牙語、阿拉伯語和斯瓦希里語廣播，多年後添加了阿姆哈拉語和非洲其他語言。

向非洲和馬達加斯加的法語廣播可追溯到梵二大公會後的時期，非洲主教們要求希望為非洲開設一個特別節目，就如巴蘭蒙席多次解釋的那樣。他在2021年說，當時節目進行了改組，目的是“給予這些廣播一個非洲面孔”，因此這個非洲法語節目被命名為“與非洲相會”。

耶穌會士博喬科（Jean-Pierre Bodjoko）神父接替巴蘭蒙席職務，2013年至2021年擔任梵蒂岡電台“非洲法語”節目部負責人。博喬科神父說，巴蘭蒙席這位在梵蒂岡媒體機構內的“非洲先驅”的工作，“將銘刻在我們的記憶中”。“他將非洲7種語言融入到梵蒂岡電台節目中，這位嚴謹的人在梵蒂岡電台留下了非常重要的標記。我得以繼續他的工作，持續不斷地為來自非洲地方教會的消息提供充分的空間”。

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