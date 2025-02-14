2月14日 常年期第五週星期五 聖濟利祿隱修士及聖默多狄主教（紀念）

創世紀 3:1-8 聖詠 32[31]:1-2,5,6,7 馬爾谷福音 7:31-37

五官可說是我們人類在時空當中，經驗這個世界的主要工具。倘若喪失了視覺、聽覺、嗅覺、觸覺和味覺，我們似乎不可能經驗任何外在的事情。然而，除了這些外在經驗，我們的心靈中，往往會經驗到一些內在的聲音。這些內在經驗明顯有別於外在經驗，但兩者之間又似乎有著千絲萬縷的關係。就如我們在祈禱中與主相遇的內在經驗，不也是跟我們日常生活中的外在經驗有著密切的關係嗎？

耶穌開啟了一個又聾又啞的人的耳朵及口舌，使這個恢復了聽覺及說話能力的人，能夠重拾人原本能夠經驗外在世界的能力。這本身已是個很大的祝福，特別是在他復聽後聽到的第一句話，就是耶穌的說話。更大的祝福是這人之後可以藉著從耶穌那裏獲得的聽覺，留意不同的外在經驗，從而增強他心靈的聽覺，使來自天主的內在聲音變得更響亮。

天主，求祢賜恩寵給我們，好讓我們善用我們的五官去留意我們的外在經驗，並藉著深切的反省，能在心靈中辨別出祢的聲音，使我們更能明瞭並承行祢的旨意。

内容來源取自《和平月刊》

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