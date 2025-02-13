2月13日 常年期第五週星期四

創世紀 2:18-25 聖詠 128[127]:1-2,3,4-5 馬爾谷福音 7:24-30

今天的讀經一會被誤解為男女有高低之分。其實這段聖經含有很豐富的啟示內容，它的上下文可以幫助讀者更明白作者的含意。前面的經文是天主創造的工程，讓人可以發展和管理大地。接著就是今天的讀經一，它更深入地描述人的發展。它一開始就寫「人單獨不好」，所以這樣才有了女人的出現。雖然我們從這聖經章節中，也看到對女人的其他表述，譬如是「助手」。不過，這都只是為給男人和女人的關係作補充。到最後，作者的結論是「二人成為一體」。

福音則描述了其他的關係：母親和女兒、選民與外邦人。福音論及一個母親為女兒請求耶穌，間接地表達了母女的情深。之後才提到她和猶太人之間的關係，指出她是個外邦人。福音先帶出母女關係，是要表達母女情深更重要。但由於她是外邦人，令她找不到拯救她女兒的人。耶穌起初也以外邦人的關係來回應她，但母親卻一直為女兒懇求耶穌幫助。最後，她的信德就從這關係中產生出來了。

耶穌，請祢進入並深化我們人與人之間的關係。

内容來源取自《和平月刊》

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