2月12日 常年期第五週星期三

創世紀 2:4-9,15-17 聖詠 104[103]:1-2,27-28,29-30 馬爾谷福音 7:14-23

人都有一個致命的缺點：面子。俗話有謂：死要面子活受罪。人為了面子，可以做出許多自己不願意做的事，比如撒謊；這都是由我們內心某種缺陷或邪惡使然。面子具體表現在所思與所言不一致，正所謂「虛偽」就是這樣。

耶穌教導祂的聽眾，要清除虛偽，必須先從內在的潔淨開始，因為外在的不潔是清晰可見的，只有內在的缺陷與虛偽才是隱藏的，是不易被發現的，是可以偽裝的，並且像酵母一樣，具有滋生蔓延的作用。只有從內在開始，端正內在的思想，潔淨內在的動機，才能讓我們在天主前不斷成長與進步。

「誠於內，形於外」，就是這個道理，也正是基督徒所必須具備的，即言行一致，內外一致。這是基督徒應該具有的美德。

主，求祢幫助我們在每天的日常生活中，按照祢所教導的去做地鹽世光，清除內心的虛偽與阻擾我們走向祢的障礙，以彰顯天父的榮耀。

内容來源取自《和平月刊》

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