2月10日 常年期第五週星期一 聖思嘉 貞女（紀念）

創世紀 1:1-19 聖詠 104[103]:1-2,5-6,10,12,24,35 馬爾谷福音 6:53-56

觸摸耶穌，不僅僅只是耶穌時代人們的渴望，也是我們這個時代人們的渴望。人們總希望藉著觸摸與祂相連，從祂獲得自己的所需。對於人們的這個渴求，耶穌並沒有拒絕，且給予滿足。耶穌仁愛的奧妙就在於此，凡與祂相遇，並渴慕祂的人，總是會有令人感到驚奇的收穫，如很多人在生活中所經驗到的一樣。

無論你是在祈禱中，還是在服務中，當你對耶穌懷有渴慕和信賴之時，祂一定會把你意想不到的恩寵賜給你。耶穌對人的這種憐憫和愛，給予人莫大的鼓勵和希望。人們藉著與祂的相遇、觸摸，給自己帶來轉化。就如今天福音中所說的：「凡耶穌所到的地方，或村莊，或城市，或鄉間，人都把患病的人放在街道上，求耶穌容許他們，至少摸摸他的衣邊；凡摸到他的，就都痊癒了。」

我們每天在祈禱中，在人群中，都有機會去觸碰耶穌。願我們在生活中懷著信賴之心，不斷地交托自己，與耶穌相遇。

主，請讓我們觸摸到祢，讓祢美化我們的生命。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html