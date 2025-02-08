2月8日 常年期第四週星期六

希伯來書 13:15-17,20-21 聖詠 23[22]:1-3,3-4,5,6 馬爾谷福音 6:30-34

聖方濟各沙雷氏教導：我們需要懂得放鬆心情，也需要懂得保養身體，讓身體有適當的休息。卡西安（Cassian）也曾這樣記述：一名獵人發現聖史若望優哉游哉，輕輕鬆鬆地撫摸著一隻躺在他手腕上的鷓鴣的羽毛。獵人於是問：為甚麼像你這樣一位大師，竟有時間做這般毫不重要的事情？聖史反問：為何你不總是將你的弓張開？獵人答：因為要確保在真正需要發箭時，弦不會失去彈性！聖史說：正是這樣。所以不要見怪我時而鬆弛一下，讓身心再造，俾在再作默觀時，更舒暢旺盛。

福音中，我們見到耶穌帶門徒離開群眾，讓他們有機會進食、休息，重塑身心。一週勞碌，我們需要豁出去，在第七天休息。一天勞碌，我們需要分配好時間，去祈禱、進食，讓自己休養生息。切勿讓我們的弦，被我們的生活壓力、緊張焦慮，偷走它的彈性！

主，求祢賜給我們恩寵，使我們無論是在葡萄園裏工作，或是在休息，總是對祢感恩讚頌，總不會阻礙我們追尋祢的聖意。

内容來源取自《和平月刊》

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