2月7日 常年期第四週星期五

希伯來書 13:1-8 聖詠 27[26]:1,3,5,8-9 馬爾谷福音 6:14-29

希伯來書13:1-2說：「弟兄相愛之情應當常存。不可忘了款待旅客，曾有人因此於不知不覺中款待了天使。」面對當今世界的難民問題，教宗方濟各甚至說：「款待旅客」是對抗恐怖主義的良方。

一位作者曾經提議：猶太教和基督宗教的款客之道，乃源於創造這個信條；因為創造意謂天主給我們建造家園，並歡迎我們分享祂至聖聖三的生命。這是個多麼美麗，又是個多麼深湛的洞悉啊！凡是對天主教教理的真正洞悉，總會以某種方式，歸於天主創造的奧秘。對創造的反省，吸引我們的心神，感悟聖三的奧秘。

要找到一個公平，且又永久解決難民危機的方案，看似難乎其難。可是，耶穌不是曾經教導我們說：天國萌芽初期，可以小如芥子嗎？讓我們憑著信德，冀盼透過我們自己付出的卑微點滴，去善待旅客，去誠懇地與他們交談，可以讓天國的福樂臨現人間。但願小如芥子的努力，可以造就奇蹟！

主，請賜給我們使世界變得更友善，使世人變得更好客所需要的智慧。

内容來源取自《和平月刊》

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