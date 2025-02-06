2月6日 常年期第四週星期四 聖保祿三木及同伴殉道（紀念）

希伯來書 12:18-19,21-24 聖詠 48[47]:2-3,3-4,9,10-11 馬爾谷福音 6:7-13

曾經，耶穌揀選門徒，是為了讓他們來，跟隨祂；現在，祂又派遣他們，是為了讓他們去，服侍人。祂派遣他們是「兩個兩個地出去」的，並「賜給他們制伏邪魔的權柄」（谷6:7）。如果一個人單獨不好，那麼，另一個人就是他的助手。對門徒而言，福傳是一項使命，更是一種權柄：首先要制伏的，就是邪魔。

作為耶穌的門徒，他們要拿起的，是天主的能力，要放下的，是人的仗勢。耶穌囑咐他們說：「在路上除了一根棍杖外，什麼也不要帶：不要帶食物，不要帶口袋，也不要在腰帶裏帶銅錢；卻要穿鞋，不要穿兩件內衣」（谷6:8-9）。只有輕裝上陣，才能奮勇戰鬥，取得勝利。

作為福傳者，首先要堅定於救主的託付，其次要簡單於自己的生活，最後要堅持於靈魂的得救。作為福傳者，就是「要去使萬民成為門徒」（瑪28:19），也意味著使命的完成。

主耶穌，感謝祢，因祢揀選了我們，又派遣我們，參與祢的工程，成為祢的合作者。求祢派遣聖神，使我們勇敢地傳播祢的福音。

内容來源取自《和平月刊》

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