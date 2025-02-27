2月27日 常年期第七週星期四

德訓篇 5:1-10 聖詠 1:1-2,3,4,6 馬爾谷福音 9:41-50

信仰的其中一個挑戰，就是在弱小者身上發現耶穌的臨在。有些人想為耶穌做些轟轟烈烈的大事，這種觀念使我們不屑於做些不足一提的小事，或因做不成大事而垂頭喪氣。耶穌告訴我們，那怕懷著愛心給最小的兄弟一杯水喝，就是為祂做的。因此，有一顆愛心，為基督徒非常重要。如果說信德是信仰的基礎，那麼，更新信仰的動力來源，就是我們的愛德。在經驗到的天主的愛內去愛天主，也在愛天主內學習如何度自律的生活。在天主內自律的生活，就是人前最好的榜樣。耶穌邀請我們砍斷走向天主的一切阻礙。耶穌藉使人跌倒的腳、手、眼，暗指一切引人犯罪的罪根。使眼睛、手或腳犯罪的，可能是一個人內心不安的騷動，或沒有整合的身、心、靈。耶穌知道我們的軟弱和局限，因此祂培養我們對祂的愛。只有愈愛天主的人，才愈願意為所愛的天主改變自己的內心。使人皈依的，永遠不是法律，而是被天主的愛所軟化的心硬。

主，求祢來做我的鹽，軟化我的心，調和並保存我的生命。

内容來源取自《和平月刊》

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