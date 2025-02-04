2月5日 常年期第四週星期三 聖亞加大（貞女、殉道）

希伯來書 12:4-7,11-15 聖詠 103[102]:1-2,13-14,17-18 馬爾谷福音 6:1-6

耶穌來到了祂自己的家鄉，門徒也跟了祂來。當耶穌到了安息日，在會堂裏教訓人時，眾人對祂既熟悉又陌生。

他們驚訝的，是祂神性的一面。「他這一切是從哪裏來的呢？所賜給他的是什麼樣的智慧？怎麼藉他的手行出這樣的奇能？」（谷6:2）。「除了天主聖神外，誰也不能明瞭天主的事」（格前2:11）。如果沒有啟示之光的照耀，理智之光總是差那麼一截！

他們知道的，是祂人性的一面。「這人不就是那個木匠嗎？他不是瑪利亞的兒子，雅各伯、若瑟、猶達、西滿的兄弟嗎？他的姊妹不是也都在我們這裏嗎？」（谷6:3）。

耶穌家鄉的人對祂神性的一面驚訝，但對祂人性的一面反感。如果不能在祈禱中，那麼，他們就是分裂的，甚至會分裂身邊的人。耶穌提醒他們，對先知要尊敬，對不瞭解的事情要尊重，不然，疾病得不到醫治，靈魂也得不到潔淨。

耶穌，我們的救主，驕傲使我們看不見恩典。求祢派遣聖神，軟化我們的心，使我們謙卑自己，接受祢，更加愛祢。

内容來源取自《和平月刊》

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