2月25日 常年期第七週星期二

德訓篇 2:1-13 聖詠 37[36]:3-4,18-19,27-28,39-40 馬爾谷福音 9:30-37

時間無多了，耶穌銳意培育祂的門徒在祂受苦受死之後，延續祂的工程。但門徒不明白祂所謂的「受苦受死」，也不敢詢問。他們曾被派遣去宣講福音，也曾行過奇蹟，醫好過病者，驅逐過魔鬼，但仍缺少了做門徒的最重要質素 — 謙抑自下，服務他人。在返回葛法翁的基地途中，他們還彼此爭論誰最大。也許爭論的焦點是：誰最熟悉經書，誰最為耶穌捨棄的多，誰最擅長於宣講福音……？但爭論始終暴露了野心和嫉妒，也破壞了和諧。當進到家裏，耶穌問他們在路上爭論甚麼時，難怪他們都羞於啟齒。於是耶穌對他們說：「誰若想做第一個，他就得做眾人中最末的一個，並要做眾人的僕役。」耶穌苦口婆心要培育他們做轟轟烈烈的上主之僕。耶穌抱起一個小孩，再給他們說：「誰若因我的名字，收留一個這樣的小孩子，就是收留我；誰若收留我，並不是收留我，而是收留那派遣我來的。」奉天主派遣，本身又是天主的耶穌，將天主的身分喻作卑微無助的小孩。

耶穌，我主我天主，我俯伏叩拜祢前！

内容來源取自《和平月刊》

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