2月24日 常年期第七週星期一

德訓篇 1:1-10 聖詠 93[92]:1,1-2,5 馬爾谷福音 9:14-29

今天的事件是馬爾谷福音中，多次驅魔敘述（參1:23-26,34; 3:11-12; 5:1-13; 7:25-30）中，比較特別的一次。門徒們雖然在接受耶穌派遣時，被授予驅魔的權柄，且也曾「驅逐了許多魔鬼」（谷6:7-13），但這次他們卻不能，遂引起群眾，包括一些經師的辯論。馬爾谷以其慣用論述，指出是邪魔先認出了耶穌（谷1:24-26, 3:11-12, 5:1-13），相對地反映世人信德的薄弱與遲鈍，竟辨認不出眼前人，正是大能的天主聖者。諷刺的是，主剛輕歎「無信的世代」，附魔孩子的父親便回應了一句「你若能……」，來求主垂憐，也正好給馬爾谷延展他撰寫此福音的其中目的：藉主的回應教育尋找祂的人們，唯有在祈禱中所展現的信德，能成就「可能」。

現世代最大的問題與隱憂，可能就是人類過於自我和自信，以致削弱了，甚至失去了對上主的洞察能力。困苦與不安，也就隨之而來。

主，讓我們都勉力尋求祢願意賜給我們的智慧，以堅定不移的信德依恃祢。在塵世旅程中，真心誠意地以「祢定能」代替「祢若能」向祢禱告。

内容來源取自《和平月刊》

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