2月22日 建立聖伯多祿宗座慶日

伯多祿前書 5:1-4 聖詠 23[22]:1-3,3-4,5,6 瑪竇福音 16:13-19

教會為何懷緬當年伯多祿的木椅，並把它安放在梵蒂岡的聖伯多祿大殿？教宗本篤十六世告訴我們：「這座椅標誌著牧放基督的羊群，保管他們在信德和愛德中共融團結的伯多祿及其繼任人的特殊使命」。

福音告訴我們，伯多祿在宗徒中，有個特別位置 — 發言人。當耶穌詢問門徒關於祂的身分時，伯多祿大膽宣認：「你是默西亞，永生天主之子」（瑪16:16）。信德的目光讓伯多祿明悉：耶穌不止是先知，祂是天主子。耶穌遂祝福了伯多祿，立他為教會的磐石，並將天國的鑰匙交給他。耶穌將「束縛與釋放」的權柄賦予這位羅馬的首任教宗，及他的繼任人。

隨權柄而來的，就是勢力。無怪乎伯多祿勉勵眾長老務必要以無私的愛，牧放托付給他們的羊群。換言之，權力要用愛心去行使，服務他人要本於愛德。聖伯多祿宗座所標誌的，就是這種愛，也同時是至今仍臨於我們中間，在牧放我們的基督的標記。任何掌權者，無論是主教、老師、家長……，通通都被召叫以愛德去服務。

主，教我懷著愛心去服侍他人。

内容來源取自《和平月刊》

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