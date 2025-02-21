2月21日 常年期第六週星期五

創世紀 11:1-9 聖詠 33[32]:10-11,12-13,14-15 馬爾谷福音 8:34-9:1

作耶穌的門徒，意味著要與耶穌同走十字架之路。基督徒是基督的追隨者，是帶著十字架標記的人們。我們當跟隨的耶穌，是怎樣的人？祂活出的又是怎樣的福音？簡單地概括，就是為愛人而不惜捨命。這是因為耶穌既是天主生命的啟示者，也是人的典範。人是天主的肖像，就像聖三的生命，是在給予中獲得；人的生命，也只有在愛的給予中，才能盛放。相反，愈是想保護自己，愈是自我封閉，就愈活不出人的生命。

喪失生命其實意味著，否認一個人的自我和自私。這是在耶穌得到新生命的基本條件。在耶穌心中，這種對自我的否定，才是成為勇敢背負十字架的基督徒的絕對必要條件。

永遠的仁愛天主，求祢賜予我們力量，使我們有勇氣在人生旅途上，繼續前進，並在它變為一條十字架之路時，依然保持信心，一路追隨主基督，邁向祢。

内容來源取自《和平月刊》

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