2月20日 常年期第六週星期四

創世紀 9:1-13 聖詠 102[101]:16-18,19-21,29,22-23 馬爾谷福音 8:27-33

耶穌向祂的門徒提出兩個問題：「人們說我是誰？」又問：「你們說我是誰呢？」每個人都被要求回應心中所認識的聖子耶穌。但人們對耶穌的身分莫衷一是，說明並不瞭解祂。伯多祿的回答雖然是對的，但他對「基督」的理解，即他理想中的默西亞，是一個像達味一樣的大能統治者。耶穌卻把自己看作「上主受苦的僕人」。所以，耶穌說伯多祿是「撒殫」─ 意即「反對者」，即以人的思考方式，反對天主計劃的人。

耶穌對伯多祿的回應很嚴厲：「撒殫，退到我後面去！」祂的話並不意味著「走開！」相反，如果你在前面，你可能會迷失我對你生活的計劃，因為你被你對成功的渴望所驅使。但「到我後面去」，就是在我帶領之下，跟我在一起，走上正確的道路。身為基督徒，我們也要問：我們跟隨的到底是誰？

主天主，祢的聖子以痛苦和死亡，帶給我們寬恕與生命。願我們不只追隨祂走幸福喜樂之路，更在必要時，步履祂的十字架之路，好使我們能與祂永遠生活在一起。

内容來源取自《和平月刊》

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