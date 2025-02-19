2月19日 常年期第六週星期三

創世紀 8:6-13,20-22 聖詠 116[114,115]:12-13,14-15,18-19 馬爾谷福音 8:22-26

主耶穌願意跟隨祂的人都能領略真理，接受救恩。無助的瞎子沒有辦法依賴己力走到主耶穌的面前，他需要別人的幫助，才能走近耶穌。瞎子沒有求治愈，只渴望接觸主。因著他所懷的渴望，並在他人的協助下，奇蹟發生了！因為與主相遇，他復原了。這不但是身體上的康復，更是他能清清楚楚地看見一切，並能定睛注視主耶穌！他不僅看到世上短暫的事物，更重要的是，他能凝視那救恩的源頭。這救恩不是模糊不清的，更是使人獲得自由的。復明的瞎子從此不再被束縛在無選擇的境況中，他終於可以以兒女的身分回家去。

今天，我們也被邀請成為那獲得救恩的兒女。在默觀這段福音時，讓我們注視那位清楚了解我們各種需要的主耶穌，讓祂親自撫摸我們，幫助我們明悉真理。讓這真理釋放我們，使我們獲得真正的自由。同時，我們也被邀請，作那幫助他人走近天主的人。

主耶穌，祢把真理和光明賜給了我們，我們感謝祢！我渴望接觸祢，親近祢，做個真正自由的基督徒。

内容來源取自《和平月刊》

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