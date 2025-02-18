2月18日 常年期第六週星期二

創世紀 6:5-8; 7:1-5,10 聖詠 29[28]:1,2,3-4,3,9-10 馬爾谷福音 8:14-21

每個人生活的環境不同，身心的狀況不同，但同樣擁有的是頭上一片青天，以及生而為人應有的喜悅。如果我們不奢求自己能力未及的事物，只是謙抑知足地生活，應該還是可以過得不錯，甚至有餘暇去享受經常被忽略了的大自然美好。問題是我們是否懂得珍惜，能否感恩地回應天主的賜予。今天選讀的創世紀警醒我們，不知足的人類，「天天所思念的無非是邪惡」，令到天主多麼悲痛後悔，以致降下洪水滅世。

洪水是清洗和重生的標記，讓劫後餘生的人們反思生命的價值，要能夠懷著像諾厄那樣的信德，方足以蒙受恩寵，為未來締造希望。可惜人的信德總是容易動搖，尤其是當安全感遇到威脅時，就好像今天福音裏的門徒。他們跟隨耶穌已有一段日子，但面對缺糧時，還是顯得憂心忡忡。難怪耶穌對他們搖頭歎息：「你們還不瞭解嗎？」願我們都能擺脫對俗世物質的思念，真正瞭解耶穌願意與我們同在的一番心意。

天主，我必當謹慎，致力清除法利塞人和黑落德的酵母。

内容來源取自《和平月刊》

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