2月17日 常年期第六週星期一

創世紀 4:1-15,25 聖詠 50[49]:1,8,16-17,20-21 馬爾谷福音 8:11-13

當法利塞人向耶穌要求一個徵兆的時候，耶穌的回答很決絕：必不給這世代一個徵兆！

所謂的徵兆已經太多太多了，有心聆聽的人，早已從中明白並遵行天主的旨意。心存不軌的人，就算眼見再多的徵兆，都只會自行演繹和解釋，去維護個人私欲。例如耶穌治病驅魔，法利塞人硬要說成是褻瀆、力量來自魔鬼等。他們這樣做，的確給我們敲響了警鐘：我們自己面對各種來自天上的徵兆時，又會作甚麼反應呢？

一場橫掃全球的新冠肺炎，肆虐經年，這個徵兆可夠大了。慶幸熬過來的我們，從中汲取了甚麼教訓？應該體會到生命的脆弱，更加珍惜身邊的人了。我們多麼希望這個徵兆能叫各國馬上停止戰爭，別再視人命如草芥。希望手握大權的人，尊重生命，讓公義得以彰顯。希望我們能克服自身的軟弱，行事顧及旁人感受，讓和諧取代嫉妒、憎厭。希望我們都謹記天主在創世紀上所說的：「你若做得不好，罪惡就伏在你門前，你應制服它」。

上主，求祢垂顧，我對祢的話必謙卑細聽。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.htm