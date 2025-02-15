2月15日 常年期第五週星期六

創世紀 3:9-24 聖詠 90[89]:2,3-4,5-6,12-13 馬爾谷福音 8:1-10

讀經一描述了亞當和厄娃吃禁果後的情景。人在樂園中偏偏想吃那唯一被禁止的果子，並非出於好奇，而是不信任天主的慷慨。其實，知善惡樹所代表的智慧，也是天主願意賜給人的，那智慧便是對天主絕對的信賴 — 還有甚麼比信賴智慧本身更智慧呢？知善惡樹的存在，本是為人創造一個完全信賴天主的機會。天主慷慨、無償地把一切都賜給了人，但完全的恩賜，只有在信任和感恩的接受中，才實際地成為恩賜。所以需要人付出一點點，即是信賴。但原祖卻覺得信賴自己比較「聰明」。

增餅的奇蹟也可從類似的角度來解釋。這奇蹟與厄里亞和厄里叟的相似（列上17:10-16；列下4:2-7,22-44），即他們都沒有從無中生有，而是從被救助者僅有的一丁點食物上增多的。這意味著天主的恩賜，固然是白白的，但也不是完全是「憑空」的；祂願意人配合。無論人配合的努力，顯得多麼微不足道，都有可能是天主成就大事的基礎。這也是耶穌在顯奇蹟時，常常問人是否相信的原因。

主，我信！請補助我的無信。

内容來源取自《和平月刊》

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