2月4日 常年期第四週星期二

希伯來書 12:1-4 聖詠 22[21]:26-27,28,30,31-32 馬爾谷福音 5:21-43

「不要怕，只管信。」耶穌鼓勵雅依洛，即使聽到女兒去世的消息，仍舊要相信天主的德能。雅依洛本是相信耶穌的能力，才去跪求耶穌治愈他的女兒。在回程中，他更看到患血漏婦人的信德和痊愈過程，於是對耶穌的信心也就更強大了。可是，在最後一刻，當他聽到女兒去世的消息時，他的信德想必會受到挑戰！耶穌洞悉他的心，遂給予鼓勵，免他功虧一簣。

在生活中，正如希伯來書作者所言，我們也常常作證，甚至也曾經歷了眾多如雲的信仰奇蹟和見證。可是，在一帆風順中，看似堅固的信德，要在遇到困難和挑戰時，經得起考驗。耶穌知道我們軟弱，像祂堅定雅依洛的信念一樣，祂會藉著在我們身邊的信德見證人，持續鼓勵我們，叫我們堅持到底，直到祂在我們的生命中成就美事。

偉大和善解人意的主耶穌，請在我察覺到自己的信德開始動搖時，懂得投靠祢，信賴祢。

内容來源取自《和平月刊》

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