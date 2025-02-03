2月3日 常年期第四週星期一

希伯來書 11:32-40 聖詠 31[30]:20,21,22,23,24 馬爾谷福音 5:1-20

聖史馬爾谷為讀者描述了一個住在墳墓中的附魔人。這人看到耶穌一下船，就立刻從墳墓裏出來，迎著耶穌走來。這個如電影一般地清晰的畫面，在讀者心裏產生了巨大的震撼。讀者心裏會問：為甚麼他會住在墳墓裏呢？且是晝夜在墳墓裏，或山野中喊叫，並用石頭打傷自己。

「墳墓」一詞在聖經中的意思，是與死亡和陰間通聯的處所（參詠88:4-6）。墳墓是指一個使人再也無法恢復生命的地方，即使人失去人際關係的地方。但當耶穌經過這個地方的時候，奇蹟發生了。因為耶穌 — 這位人類生命之源和亮光的天主，吸引了這位無意識地活在死亡和黑暗中的附魔人。他原是因為被魔鬼佔據而絕望，失去了恢復靈性生命的機會。然而，他卻跑向賜給人生命和亮光的耶穌，且跪在耶穌跟前，得到了耶穌的憐憫。他被拯救了，恢復了人與人和神之間的關係，再次充滿了希望。因著耶穌，他獲得了天主的恩許；與恩許的天主建立了真實的關係，在日常生活中為祂作證。

主，我願意讓祢解開我的所有枷鎖，並為祢的慈恩作證。

内容來源取自《和平月刊》

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