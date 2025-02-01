2月1日 常年期第三週星期六

希伯來書 11:1-2,8-19 （詠）路加福音 1:69-70,71-72,73-75 馬爾谷福音 4:35-41

今天福音情境豐富，極富戲劇性。「到對岸去」的圖象，讓人想到生命之旅。行程中總會有些意料之外的狂風，或幾乎「喪亡」的危險。可能沒有人會主動喜歡這些意外，尤其看來是不順利的因素。門徒們肯定也不喜歡；誰不願每次出海都順利渡到彼岸！然而，遭遇風浪又似乎是途中無可避免的。耶穌在船上依枕而睡，可能真的是累了；但也說明祂不會被遇到的任何意外所驚嚇，不會被眼前的景象所限制。更重要的：祂和我們在一起！

處事不驚的耶穌，教我們遇事要冷静，保持情緒穩定；也在邀請我們去留意在這些事件中，祂在哪裏？或許，為已經信仰祂的人，多時是過於停留在表面上的「熟悉」，而不能認出祂在自己困境中的臨在。當我們呼喊祂時，也可能像門徒們一樣，未能真正信從、信賴這位主；也因而在外面尋找祂。可是，在外面的因素，看錯了真正的對象，甚至轉向自我，而未能發出真正的信德呼喊。

主，祢永遠不忘祢的神聖盟約；請賜給我們能認出祢一直與我們同在的信德。

内容來源取自《和平月刊》

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