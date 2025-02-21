青年航行者治癒地中海的創傷

聖座新聞室2月20日舉行記者會，介紹了有關“2025地中海-美好的希望”活動。屆時，將有200名青年從3月至10月輪流航行到30個不同的港口，在那裡參加培訓、會議和節慶活動。

（梵蒂岡新聞網）來自北非、中東、黑海和愛琴海，以及巴爾幹半島和歐洲不同文化和信仰的兩百名青年，自2025年3月1日至10月底將成為“美好的希望”和平船的特別船員，他們分成8個小組、每組25人輪流航行，途徑地中海的5個海岸，在30個港口參加培訓、會議及節慶活動。這些青年有著共同的夢想，就是在所有地中海沿岸國家建設和平與正義。

“2025地中海-美好的希望”舉措是在地中海會議後誕生的。聖座新聞室2月20日舉行了介紹會，出席介紹會的有法國馬賽總主教阿弗蘭（Jean —Marc Aveline）樞機、西班牙巴塞羅那總主教奧梅拉（Juan José Omella Omella）樞機，以及意大利巴里-比通托總主教薩特里亞諾（Giuseppe Satriano）等。兩位樞機和主教首先提到教宗方濟各，祝他早日康復。教宗方濟各把負責推動和建設地中海和平的工作委託給了阿弗蘭樞機。

活動籌辦者指出，“我們不會放任地中海成為戰場或者墓地。我們拒絕讓政治論辯和全球化概念凌駕於人與人之間的相遇之上。每一個人都是獨一無二的。我們的恐懼不應勝過我們的希望”。

這艘長29米的帆船將從西班牙巴塞羅那港口啟航，屆時將有密集的活動安排。比如，青年首先會停靠在馬耳他，討論有關女性和地中海的課題；在塞浦路斯，他們將研討在不同信仰之間對話的議題；在土耳其，他們要對發展和環境保護之間的關係進行深入討論。此外，在航行中，他們還會停靠在其他港口，上岸體驗分享和友愛時刻，以鞏固那張團結和友誼的網，展現出這張網是人人唾手可得的。

阿弗蘭樞機在介紹會上發言時，解釋了這項計劃是由4個重要行動組成：即“聆聽地中海沿岸的創傷和資源、激勵並與其他合作夥伴分享這計劃、活出同道偕行和兄弟情誼的精神，以及建設對話與和平文化”。樞機也告訴大家，每個參加航行的小組“將撰寫一個章節，並將這些章節集結成書，呈交給聖父教宗和船隻所經之地的市長”。

奧梅拉樞機在介紹會上則指出，“青年參與這項舉措，以期建立希望”。他也強調了“承認、調和、接納並重視多樣性”的重要性。

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