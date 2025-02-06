教會在美墨邊界陪伴移民

雖然美國新任總統特朗普的宣布和行政命令使得華盛頓的移民政策收緊，墨西哥的華雷斯城教區卻表示，沒有出現重大改變。該教區主教托里斯坦言：「我們正面對一個不得不應付的新現實。」

（梵蒂岡新聞網）雖然局勢相對平靜，情緒卻高度緊張：這是移民在墨西哥與美國邊界感受到的氣氛。儘管美國新任總統特朗普的宣布和行政命令使得華盛頓的移民政策收緊，但墨西哥華雷斯城教區卻表示，沒有出現重大改變。

移民潮的數據

美國邊防警察近期的公告指出，相較於2023年下半年，美國邊防警察於2024年同期「在西南邊界逮捕的人數減少了逾七成」。這儼然成了新的現實情況。

當地教會的聲音

墨西哥華雷斯城教區主教托里斯（José Guadalupe Torres Campos）向本新聞網解釋道：「我們必須更加關注移民潮中的兩種人：一種是在美國尋求庇護的人，另一種是在未來幾個月或幾年被驅逐出境和遣返回國的人。」

「我們正面對一個不得不應付的新現實。毫無疑問地，美國總統特朗普的宣布和行政命令製造了恐懼和絕望的氣氛。然而，作為教會的一員，我們通過地方、全國和雙邊行動，著重於在移民和整個社會之間維持和平與希望，提出並增進一些能惠及眾人的行動方案。」

尋求平安

托里斯主教強調，「耶穌的平安和確知祂始終臨在的信念今天比以往更有助於我們堅持下去，尤其是讓移民弟兄姊妹在他們自己所說的折磨當中不會感到孤單。他們尋求的只不過是幸福和更好的生活而已」。

被問到福音如何能照亮人類極其黑暗的時刻，這位墨西哥主教以經上的話回答說：「看，我同你們天天在一起，直到今世的終結。」（瑪廿八20）托雷斯主教闡明：「這些是復活主基督的希望和臨在的話語，祂問候門徒們說：『願你們平安。』（同上，9節）」一個委內瑞拉人在得知他申請政治庇護的面談被取消後，正是用這句話來面對挫折。

墨西哥的方案

美國新的移民政策迫使墨西哥要準備一個妥善的方案來接納被美國驅逐或遣返的同胞和外國人。托里斯主教表示，「作為教會的成員，我們能做的最好的事是宣講復活主耶穌的平安，避免製造進一步的混亂和難以管理的後果」。

人們的「期待與日俱增，政府機構、公民社會和信仰團體之間的合作也有所增長」。拉丁美洲教會「強化了合作，以便於及時且有效地應對後續情況」。墨西哥主教團尤其「在全國各地加強移民之家、援助中心和食堂」，而在華雷斯城教區則是「為每個有需要的人開放所有接待的空間」，與位於邊界另一側的美國鄰近教區密切合作。

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