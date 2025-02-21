肯尼亞主教敦促基督徒承擔集體責任，以改變國家

肯尼亞主教團提醒基督徒，建設一個公正、和平且團結的國家是一項共同的責任。他們呼籲所有人努力推動國家變革，讓每一位公民都能發揮自己的作用。

（梵蒂岡新聞網）正值2025年四旬期即將於3月5日開始之際，肯尼亞主教們呼籲基督徒攜手同行、彼此擔當，成為推動社會變革的工具。肯尼亞教會將這為期40天的省思之旅的主題定為：“我們渴望的肯尼亞”。

該國主教團正義與和平委員會主席卡莫莫主教（Simon Peter Kamomoe）在聲明中強調，在這個省思之旅中，我們不應只考慮個人的利益，還要關心他人的福祉。作為基督徒，“我們不能僅滿足於個人的祝福，而忽視他人的苦難。共同福祉是我們的責任，我們必須渴望建立一個促進平等、正義和憐憫的社會”。

變革的推動者

基督呼籲改變世界。這需要每個人堅守道德價值觀，捍衛所有人的尊嚴，勇於反抗腐敗、不公以及不平等，與此同時，致力於在家庭、團體和工作場所中推動積極改變。

主教們提到：“作為肯尼亞公民，我們在建設一個我們渴望的國家方面發揮作用。在工作場所、政治領域、團體和家庭中，我們必須展現出正直、愛和正義的美德。”

而在國家內，包含正義、和平與團結的道德價值觀需成為現實。每個公民，無論其背景或社會地位如何，都應享有平等的成長機會。

“我們所渴望的肯尼亞不是一個分裂、腐敗或絕望的國家，而是一個正義、和平與團結的國家；在這裡，所有公民，尤其是邊緣化群體，都能蓬勃發展，領導廉潔從政，每個人都為他人的益處著想⋯⋯。這些渴望也與天國的價值觀相符。”

四旬期反思主題

四旬期鼓勵所有基督徒自我省察、勤祈禱、悔過補贖、施捨和克己。主教們如此闡明，並邀請肯尼亞天主教徒在為期五週的四旬期中，主要反思五個關鍵領域：家庭團結及其在建設和諧社會中的作用；腐敗以及問責制的必要；青年以及他們作為國家未開發資源的潛力；全人教育；以及，呵護我們的共同家園。

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