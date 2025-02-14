促進正義與和平者在羅馬參加為期一週的培育工作坊

來自世界各地的平信徒和男女會士齊聚在羅馬接受培訓，以增進他們在正義、和平與受造界完整性方面的使徒工作。

（梵蒂岡新聞網）正義、和平與受造界完整性培育工作坊於2月10日至14日在羅馬舉行，主題是「希望的朝聖者為萬物的共同福祉推動系統性的轉變」。在此機會上，男修會總會長聯合會（USG）和國際女修會總會長聯合會（UISG）正義、和平與受造界完整性（JPIC）委員會共同執行秘書托馬斯（Roy Thomas）神父接受本新聞網採訪。

托馬斯神父指出，這個年度工作坊的宗旨之一是「在正義、和平與受造界完整性方面，激勵並介紹各修會新的相關工作者，以及早就投身其中的人」。今年大約有100名平信徒和男女會士從不同的國家參加了線上或線下活動。

本次活動旨在幫助與會者更加認識與他們的服務有關的議題，運用觀察－反省－行動的方法論，並善用與其他公民社會與倡議團體的網絡。托馬斯神父表示，「有許多其他的非政府組織、很多其他的公民組織跟我們應對同樣的議題。所以現在我們應該真正地敞開心胸和雙手，彼此手拉著手，向前邁進。如此一來，此刻便是建立網絡、提出倡議、互相合作的時候。這是我們今天所需要的」。

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