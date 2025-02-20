德國主教團主席：極端主義與基督信仰不相容

在德國議會選舉即將展開之際，該國主教團主席貝辛格主教接受意大利《前途報》採訪，對極右派政黨的高支持率表示擔憂。這位神長邀請選民把票投給那些促進法治國家、自由和團結的人。

（梵蒂岡新聞網）「民主是一門尋求妥協並予以達成的藝術。」德國主教團主席貝辛格（Georg Bätzing）主教接受意大利《前途報》採訪，在談論德國2月23日選舉時如此表示。

這位神長指出，當前的政治討論使德國民主的「強項」備受質疑，「尤其是在尋求妥協和保護少數群體方面」。關於極右派的德國另類選擇黨（Afd）獲得高達兩成的支持率，貝辛格主教解釋道，「很多人對政治失去信心」，而是充滿「恐懼」，因此需要「社會各界力量」來應對。假如社會越來越兩極化，人們變得勢不兩立，那麼極端勢力就會輕易萌生。主教強調，極端主義，特別是國家種族主義，與基督信仰不相容。

投給那些促進自由和團結的人

貝辛格主教表明，德國教會渴望「為公民社會貢獻己力」，因此呼籲德國公民都要去投票、活出民主。「我們國家需要對未來懷抱希望和信心，因為我們面對許多挑戰和全球秩序的改變」。

此外，面對人們對「經濟情況、氣候變化，人工智能等新科技」的恐慌，德國主教鼓勵政治、社會各界力量和教會「團結一致」。「歐洲是個共同享有自由、正義、安全和福祉的空間，德國必須持續加以增進，並為世界和平及人權效勞」。因此，需要「為難民制定符合人道主義的政策，並且幫助移民良好地融入當地」。

德國主教團主席最後邀請選民把票投給那些以法治國家、自由、開闊胸襟、團結和保護受造界為基礎來建設國家的政黨和政治人物。

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