德國教會呼籲選民捍衛民主

隨著德國聯邦選舉的臨近，教會強調該國必須堅定捍衛民主承諾，保護最脆弱群體，並為建立一個更加公正和可持續的世界做出貢獻。

（梵蒂岡新聞網）在即將於2月23日舉行的德國提前選舉前，極右派政黨“德國選擇黨”（AfD）的民調支持率不斷上升，德國各基督信仰教會領導人本週聯合發出呼籲，強調捍衛民主價值觀的重要性。

民主不容討價還價

由德國主教團（DBK）主席貝辛格（Georg Bätzing）主教、德國基督新教教會理事會代理主席費爾斯（Kirsten Fehrs）主教、以及德國基督教會協會主席米龍（Radu Constantin Miron）神父簽署的聲明，強調了一個基本信息——民主是不可妥協的。

聲明指出，民主促進妥協並保護少數群體的能力，如今正面臨來自政治辯論的挑戰，這些辯論考驗著民主的韌性。教會領導人堅定地反對極端主義，特別是民族主義，並強調這種極端主義與基督信仰價值觀格格不入。

慕尼黑襲擊事件與選舉運動的兩極分化

此次呼籲發佈的背景，是假新聞和人工智能生成的宣傳助長了移民問題上日益嚴重的兩極分化，近幾個月來發生了一系列涉及移民的襲擊事件。

最新的事件發生在週四，一名24歲的阿富汗尋求庇護者在德國慕尼黑故意駕車衝向的一群示威者，導致至少36人受傷。

該嫌疑人自2016年起居住在德國，持有有效的居留和工作許可，已在現場被逮捕，相關部門正在調查這起襲擊事件，初步認為其可能具有“宗教動機”。在襲擊發生後，貝辛格主教和費爾斯主教發佈聯合聲明，向受害者及其家屬表示祈禱和慰問。

這一事件進一步激化了選舉運動，領先的基民盟/基社盟（CDU/CSU）推動更加嚴格的移民和庇護政策，而極右勢力則持續獲得支持。

在不確定中，德國需要希望

德國基督信仰領導人在此次呼籲中指出，德國今天“需要希望和對未來的信心”，因為它正面臨著許多挑戰，包括烏克蘭戰爭和中東戰爭等所展示的全球秩序的急劇轉變。他們承認，這些事件“動搖了許多確鑿的信念”，這些變化在德國也產生了影響。人類引發的氣候變化、強迫遷移以及人工智能的迅速崛起，都是迫切需要深思熟慮、民主回應的重大挑戰。

此外，他們還警告稱，專制主義、錯誤信息的傳播以及削弱民主規範的努力正在日益增長。

基督信仰領導人認為，要建設一個更美好的未來，德國首先必須繼續加強歐洲“作為自由、正義、安全和繁榮的共同空間”，同時也要為全球和平與人權作出貢獻。

捍衛二戰後歐洲建設的核心價值觀

歐洲也不能削弱其對保護環境以及在全世界消除貧困和壓迫的承諾。與此同時，聯合聲明強調了繼續進行人道主義努力的必要性，特別是在難民政策方面，主張移民“很好地融入”當地團體，並且在解決與移民相關的問題時“避免怨恨”。作為公正社會的支柱，聲明還強調了經濟正義、社會保障以及所有人類不可剝奪的尊嚴。

讓我們捍衛民主

最後，教會領導人直接呼籲選民，特別是首次參與投票的選民，要為“良好的民主共存”負責，這對公共利益至關重要。

他們呼籲所有德國公民支持那些致力於建設一個合法、自由和包容性社會的政黨和候選人——一個倡導團結和環保的社會：“讓我們發出自己的聲音，捍衛我們的民主！”

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